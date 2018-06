Ancora maltrattamenti in famiglia

Nuovi casi di maltrattamenti in famiglia in Altotevere. I poliziotti di Città di Castello hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione a carico di un tifernate di 44 anni. L’uomo era già stato colpito dalla misura degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia, misura poi sostituita con quella meno pesante del divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa. Ma, non avendo rispettato le disposizioni, a suo carico è scattata la custodia in carcere. Sempre i poliziotti hanno eseguito una misura di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei confronti di un tifernate di 32 anni. L’uomo, secondo quanto riferito, ha avuto spesso comportamenti violenti nei confronti dei congiunti per chiedere soldi per la droga. Da qui la decisione del giudice notificata in una comunità terapeutica.