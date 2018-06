Ruba 50 chili di cavi elettrici

Trovato con cinquanta chili di cavi elettrici in rame, arrestato uomo di 36 anni di Umbertide. L'intervento è stato effettuato sabato scorso dai carabinieri di Umbertide vicino a un'azienda dismessa del centro della città. I militari notato un taglio nella recinzione e hanno trovato l’uomo in possesso di arnesi per tagliare la recinzione. Accanto al suo ciclomotore un sacco contenente 50 chili di cavi elettrici in rame. Visti gli elementi i militari hanno arrestato in flagranza l’uomo per il reato di furto aggravato, restituendo il materiale ritrovato. Su disposizione del pubblico ministero, l'umbertidese è stato condotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari. Il giudice monocratico del tribunale di Perugia, dopo la convalida dell’arresto, ha rimesso in libertà il 36enne applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla caserma dei carabinieri.