Cerimonia dell'Albo d'oro per Sir Volley, Aucc, Panichi e Fondazione Cucinelli

Le celebrazioni per il XX Giugno a Perugia suono culminate con le iscrizioni all'Albo d'oro alla Sala dei Notari. Quest'anno il riconoscimento è andato a Sir Safety Perugia, Luca Panichi, Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e Aucc, Associazione Umbra per la lotta contro il cancro.

“Per noi – ha sottolineato il Sindaco salutando le autorità civili e militari presenti – oggi è una grande gioia poter iscrivere all’Albo d’oro queste quattro personalità cittadine. E lo facciamo il 20 giugno, una data che per Perugia ha un doppio significato storico. Credo che questi due momenti della nostra storia debbano essere il più possibile associati. In quegli anni (1944) molti giovani hanno combattuto partecipando alle guerre per l’indipendenza in terre lontane, senza farsi alcuno scrupolo di partire anche clandestinamente. Allo stesso modo –ha proseguito Romizi- altri nostri concittadini nel 1859, proprio il 20 giugno, decisero di ribellarsi nonostante fosse scritto che la difesa era impossibile. Ma non si tirarono indietro. Queste gesta sono il simbolo di Perugia”.

In un ideale collegamento tra passato e presente, dunque, il Sindaco ha sottolineato che “oggi abbiamo il piacere, l’onore e la gioia di avere ospiti dei concittadini che quotidianamente hanno deciso di prendere parte alla vita della nostra comunità e di fare la differenza con azioni ragguardevoli, ma che hanno una caratteristica comune: ciò che hanno creato viene da anni di impegno, lavoro e fatica, perché nulla si inventa. Questo è un insegnamento che possiamo raccogliere dalle loro esperienze.”

Il sindaco ha, infine, rivolto un grazie a Brunello e Federica Cucinelli “per tutto quello che hanno fatto, sia ciò che è conosciuto al grande pubblico che, soprattutto, ciò che non è conosciuto. Grazie alla Sir Volley che ci ha fatto volare, portando in città trofei che mai si erano visti prima, coinvolgendo intorno alla squadra un’intera città. Grazie all’Aucc ed ai suoi volontari cui rivolgiamo la nostra ammirazione perché svolgono un’attività di assistenza e ricerca di assoluto rilievo, stando vicino alle persone che hanno bisogno. Infine grazie a Luca Panichi, un autentico guerriero. Esempio di chi ha saputo dalle difficoltà ricavare delle opportunità per sé e per gli altri”.