Ruba in un negozio fingendo di provare le scarpe

E’ ternano l’uomo che, nel corso della mattinata di lunedì 18 giugno, è entrato in un negozio di abbigliamento in centro, è entrato con vari capi di abbigliamento in un camerino da dove è riuscito poco dopo, guardandosi allo specchio le scarpe che aveva appena indossato. E sempre facendo finta di provarsi le scarpe, ha guadagnato l’uscita, ma ha fatto scattare l’allarme. La proprietaria lo ha inseguito in strada, dove, proprio in quel momento, stava passando una pattuglia del Nibbio, gli agenti in motocicletta della polizia di Stato che lo hanno bloccato. In realtà, oltre alle scarpe, indosso l’uomo aveva molte magliette, un giubbino legato in vita e una canottiera nascosta nei pantaloni; inoltre, aveva con sé una tronchesina con la quale aveva tolto le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento. Disoccupato, 38 anni di età, con precedenti penali per furto, anche molto recenti, sempre ai danni di negozi di abbigliamento e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della firma, è stato arrestato in flagranza di reato.