Donna rapinata in centro

Attimi di terrore a Terni per una donna di 63 anni a cui è stata rubata la borsetta mentre si trovava nel cortile della sua abitazione, in via Giambattista Vico. Un uomo l'ha minacciata con un coltello e poi è fuggito a gambe levate, lasciando la malcapitata sotto choc. Magro il bottino della rapina mentre proseguono le indagini dei carabinieri per risalire al bandito in fuga dalla mattinata di lunedì 18 giugno.