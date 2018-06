Raccolta firme contro il taglio dei bus

Il Comune di Perugia sopprime la linea H per l'estate e i cittadini di Ferro di Cavallo raccolgono le firme contro questa decisione in vigore da pochi giorni. Sul taglio dei bus e sui disagi che avrebbe provocato a questo quartiere interviene anche la consigliera comunale Pd Emanuela Mori. “La linea H prima dell’entrata in vigore dell’orario estivo permetteva un collegamento diretto con il centro storico, fino addirittura a piazza Italia - dice Mori -. È evidente che le ripercussioni su questo territorio sono gravi, perché questa porzione di città si ritrova all'improvviso senza mezzi pubblici di collegamento con il centro, il che crea non pochi problemi per chi lavora nell'acropoli, ma soprattutto senza possibilità di arrivare agli ambulatori di piazzale Europa. La paura è che si tratti di una soppressione non momentanea e che questa linea di trasporto urbano possa non essere ripristinata neanche a settembre”.