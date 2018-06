Cade dalla bici, in ospedale

In via Buozzi all'altezza del ponte sul torrente Cavaione, un cicloamatore di 67 anni residente a San Giustino è caduto dalla propria bici. Sul posto un equipaggio del 118 che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale di Città di Castello per gli accertamenti necessari. Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale per i rilievi.