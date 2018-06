Donna accoltellata dal fidanzato

Accoltellata dal fidanzato al culmine di una lite. E' accaduto nella mattinata di lunedì 18 giugno intorno alle 5 nel pieno centro storico di Città di Castello. A quanto sembra, ma la ricostruzione è ancora in corso, l'uomo si sarebbe presentato a casa della fidanzata che in quel momento era sola in casa. A un certo punto tra i due sudamericani è scoppiata una lite, non si sa ancora per quali motivi, al culmine della quale l'uomo ha colpito la donna con un fendente. I vicini, sentite le urla provenire dall'appartamento, hanno subito chiamato i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno sfondato la porta. Il 118 ha trasportato la ragazza al pronto soccorso. Le sue condizioni, fortunatamente non sarebbero gravi.