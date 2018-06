Quattro pattuglie per un ubriaco

Sottoposto alla prova dell’etilometro gli è stato riscontrato un tasso di 2,85 contro un limite consentito per legge di 0,50: è successo a un automobilista di Bastiola, che si è visto denunciato con patente ritirata e auto sequestrata. A chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine - carabinieri e municipale di Bastia Umbra - sono stati i residenti della zona dove l’uomo vive. Una richiesta d’aiuto e non punitiva, visto che l’uomo è una brava persona, con un problema, l’alcool, che causava anche danni, economici per gli altri e fisici per se stesso. L’operazione ha impiegato quattro pattuglie e un agente in borghese e a piedi, visto che in un primo momento l’uomo andava a piedi, e per quanto ubriaco, non poteva essere fermato ai sensi del codice della strada. Dopo circa quattro ore, l’uomo è salito in auto e quindi fermato dalla municipale che, condotto dai carabinieri, è stato appunto sottoposto alla prova dell’etilometro, e il valore fornito dal dispositivo è stato di 2,85 contro un limite consentito per legge di 0,50.