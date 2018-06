Minori spaccano vetri di un capannone

Tre minori sono stati denunciati per danneggiamento dalla polizia a Perugia. E' successo a Madonna Alta dove i cittadini hanno chiamato la polizia perché allarmati dai rumori che venivano dal capannone ex sede dei vigili del fuoco. Gli agenti hanno trovato vetri in frantumi e tre minorenni - tutti residenti in città - all'interno del capannone abbandonato. Il vetro era stato abbattuto con una spranga. Una bravata finita con una denuncia.