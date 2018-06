Cagnolino intrappolato in un cancello, intervengono i vigili del fuoco. L'allarme è scattato alle 9.45 di venerdì 15 giugno a Città di Castello, nella zona di Riosecco in via delle Querce. Il cagnolino era intrappolato con la testa sotto un cancello e per questo i pompieri hanno dovuto compiere un intervento delicato e spettacolare. Dopo varie manovre sono riusciti a liberare l’animale.