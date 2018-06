Muore suora amatissima

E' tornata alla casa del padre all'eta di 98 anni suor Nerea Gasparello. Una istituzione non solo nel servire la chiesa, ma anche la comunità come uno delle prime docenti di maestra d’asilo. Nata nel lontano 1920 a Pontecasale di Padova e giovane suora nel 1940, comincia subito il suo servizio nella Scuola Materna Sacro Cuore. Lo farà per ben 55 anni. È stata la maestra d’asilo per intere generazioni di tifernati. A Città di Castello è stata sempre identificata con suor Nerea “dell’asilo sacro Cuore”.