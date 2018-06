Sfreccia a 112 chilometri orari in pieno centro abitato

A oltre cento chilometri orari in pieno centro abitato: patente sospesa e maxi multa. Nella mattinata del 15 giugno una pattuglia della polizia municipale di Città di Castello ha effettuato un controllo della velocità con il telelaser nel tratto della Sp221 che attraversa il centro abitato di Lerchi e sul tratto della Sp105 che attraversa il centro abitato di San Secondo. Sono state accertate sei violazioni per superamento del limite di velocità di oltre 20 km/h. In particolare nel centro abitato di San Secondo è stata rilevata un autovettura che, oltre aver sorpassato alcuni veicoli, è sfrecciata alla velocità di 112 km/h. Al conducente arriverà una sanzione di circa 700 euro, la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e la decurtazione di 15 punti.