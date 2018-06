Ruba attrezzi per centinaia di euro

Ruba attrezzi al supermercato. E’ stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Marsciano mentre rubava degli utensili edili. E’ successo in un supermercato di Ammeto e l’autore del furto è un ventenne di nazionalità straniera, residente a Perugia. L’azione dei militari della locale caserma, avvertiti dal direttore dell’esercizio commerciale, che ha notato movimenti sospetti, è avvenuta intorno alle 11 di giovedì 14 giugno. L’uomo è stato seguito nei suoi spostamenti dagli stessi carabinieri, intervenuti immediatamente. E proprio fuori dal supermercato è stato bloccato e trovato in possesso di utensili, per un valore di circa 300 euro, nascosti nel suo zainetto: trapani, frullini e altro. Ma il bottino è ben maggiore. Gli stessi militari hanno infatti trovato, all’interno del supermercato, alcune scatole vuote, che contenevano altri utensili di quel tipo. Sicuramente già prelevati e portati fuori, dove probabilmente con la complicità di qualcuno sono stati fatti sparire.