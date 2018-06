Maxi voragine, i tempi si allungano. Stop acqua nel capoluogo

Si allungano i tempi di riparazione della voragine che si è aperta a Gubbio. Umbra Acque il 28 maggio "ha avviato - è scritto in una nota della società che gestisce la rete - un intervento di riparazione su un tratto di fognatura in Via Campo di Marte nel centro abitato di Gubbio, nel corso del quale è stata constatata la presenza sotto il manto stradale di una ampia voragine che interessava anche altre reti di sotto servizi". La complessità dell’intervento, "nonché la profondità del cunicolo fognario posto a circa 6 metri dal livello stradale, hanno comportato un prolungamento dei tempi di riparazione che si stima possa concludersi entro la fine del mese di giugno, per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura e in previsione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea fognaria che il Comune eseguirà a breve con la costruzione di un nuovo collettore fognario per il convogliamento delle acque reflue".

Anche a Perugia è tempo di lavori sotterranei: stavolta sull'acquedotto. Dalle ore 21:00 martedì 19 giugno 2018 alle ore 06:00 di mercoledì 20 giugno 2018 ci sarà l'interruzione dell’erogazione dell'acqua nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Viale Pompeo Pellini, Via San Galigano, Via Ruggero d’Andreotto, Via Orazio Antinori, Via del Coppetta, Via Montemorcino, Via Piaggia Colombata, Via Spirito Gualtieri, Via Giampaolo Lancellotti, Via Serafino Siepi, Via Bonciario, Via Del Coppetta, Via Maturanzio.