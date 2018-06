Parcheggiatore abusivo inseguito e multato

Pugno duro dei vigili urbani di Foligno contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. A seguito di una segnalazione proveniente dal parcheggio dell'ospedale San Giovanni Battista, alcuni agenti in borghese hanno fermato un nigeriano, che una volta raggiunto ha cercato di fuggire, venendo poi raggiunto. Per lui è scattata una multa, secondo quanto disposto dall'ordinanza sindacale in vigore nel territorio comunale.