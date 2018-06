Addio a Chico Mancini

Il maestro d’arte Enrico Mancini, per tutti “Chico” si è spento all’età di 76 anni. Artista della ceramica era conosciuto e apprezzato anche molto al di fuori di Gubbio. All’età di 14 anni aveva iniziato a studiare prima con il grande Aldo Ajò e poi all’Accademia di belle arti di Perugia. Alcuni suoi capolavori si trovano incastonati sui muri medievali della città di Pietra come, per esempio, nel borgo di Santa Lucia. Aveva a San Martino il suo “quartier generale” e fino a poche ore di partire per il suo ultimo viaggio era rimasto a scherzare con i suoi amici. I funerali si svolgeranno venerdì 15 giugno alle 15.30 nella chiesa di San Domenico.