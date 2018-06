Tutto ok nelle sale operatorie

Nella serata di mercoledì 13 giugno si è concluso l’intervento di manutenzione attivato nel pomeriggio per verificare possibili anomalie che l’ufficio tecnico dell’ospedale di Terni riteneva potessero compromettere la stabilizzazione dell’impianto elettrico. Garantita la piena funzionalità dell’impianto, il servizio 118 è stato subito avvisato del ripristino della regolare attività chirurgica in regime di urgenza e, da giovedì 14 giugno, anche in elezione per le sedute operatorie programmate. La decisione di sospendere l’attività chirurgica programmata era stata presa come misura precauzionale, gli interventi rimandati saranno immediatamente riprogrammati.