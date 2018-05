Nuovo cantiere lungo il raccordo

Iniziati i nuovi lavori sul raccordo Perugia-Bettolle. Come comunicato da Anas, fino al 9 giugno, saranno eseguiti i lavori di risanamento del piano viabile sul raccordo Perugia-Bettolle tra Magione e Mantignana. Per consentire gli interventi il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata. Inoltre, per il tempo strettamente necessario, potranno essere parzialmente e temporaneamente chiuse le rampe degli svincoli, con indicazioni sul posto. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store.