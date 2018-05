Disperso ultraleggero partito dal Trasimeno

Sono in corso le ricerche di un ultraleggero partito dal lago Trasimeno e di cui si sono perse le tracce da domenica pomeriggio. Il velivolo aveva lasciato l'aeroclub di Castiglione del Lago sempre nella giornata di domenica in direzione Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. L'ultimo segnale radar intorno alle 17 di domenica nella zona del monte Stella, in Cilento, a sud di Salerno. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri e del Centro di Speologia alpina di Avellino. A bordo dell’ultraleggero disperso ci sono due persone.