Richiedente asilo sventa furto e viene picchiato

Alla Coop di Madonna Alta a Perugia è stato un richiedente asilo a sventare un furto e a far arrestare due ladri. Si tratta di due tunisini che sono scappati con un paio di scarpe nascoste nelle giacche dal supermercato e il richiedente asilo che chiede l'elemosina all'esterno li ha notati e ha provato a bloccarli. La polizia li ha arrestati per rapina impropria. Prima dell'arrivo delle volanti si sono scagliati contro il richiedente asilo picchiandolo. Giudicati con rito direttissimo al tribunale di Perugia, il giudice dopo aver convalidato l'arresto non ha disposto nessuna misura cauletare e sono stati rimessi in libertà in attesa del processo ordinario.