Cocaina, è boom di consumi in città

La città della Quintana scala le classifica dello spaccio di cocaina in Umbria. Foligno, dunque, si conferma una delle piazze dello spaccio più attive di tutta la regione. Un dato confermato anche dal capitano della compagnia dei carabinieri di Foligno Angelo Zizzi, alla luce anche dalle ultime operazioni compiute dai militari in città. Un fenomeno trasversale che contraddistingue la terza città dell’Umbria da qualche tempo e che si sta facendo sempre più evidente, come dimostrato dalle molteplici operazioni di grande portata concluse dai militari, tra cui quelle che legava lo spaccio sulla piazza umbra all’Abruzzo, con un giro da ben 200 mila dosi. Secondo quanto emerge, a Foligno c’è un’alta percentuale di consumatori di polvere bianca, direttamente soddisfatti dallo spaccio gravitante in zona. Insomma: coca a chilometri zero pronta a coprire la crescente richiesta di giovani, e di meno giovani. Un mercato, secondo quanto confermato dalle fonti investigative, gestito prevalentemente da cittadini di nazionalità albanese che da anni ormai detengono una vera e propria leadership in fatto di spaccio di cocaina.