Cane randagio sulla statale, incidente tra due auto

Un cane randagio in mezzo alla strada, pioggia battente, visibilità ridotta e due auto si scontrano, con il traffico che va in tilt provocando lunghe code. E' accaduto al chilometro 149 della statale Flaminia, direzione Spoleto, fra Foligno e Sant’Eraclio, nel pomeriggio di mercoledì 9 maggio. Le auto andavano nella stessa direzione. Sul posto, una pattuglia della polizia stradale e i vigili del fuoco. Nessun ferito delle due auto, ma si ripresenta il problema degli animali randagi. La pattuglia della stradale, infatti, si è trovata in zona perché allertata dalla segnalazione pochi minuti prima della presenza di un cane randagio. Lunghe code si sono formate in uscita per Sant'Eraclio anche a causa dei lavori stradali che stanno interessando via Santocchia, con il restringimento della carreggiata.