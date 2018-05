Prendono le multe e danno la patente di un ex dipendente

Per evitare di pagare delle multe hanno presentato la patente di un’altra persona facendogli attribuire numerose infrazioni al codice della strada a sua insaputa. In due sono stati denunciati dalla polizia stradale di Viterbo che hanno effettuato alcune perquisizioni a Foligno dopo una denuncia contro ignoti presentata da un cittadino comunitario per una serie di multe. Dagli accertamenti si è risaliti ai titolari di due imprese dove l’uomo, quando parecchio fa era stato in Italia, aveva lavorato. I due sono stati denunciati per falso ideologico e sostituzione di persona: in sintesi, utilizzando le generalità del denunciante, attraverso la copia della sua patente di guida che avevano per il passato rapporto di lavoro, gli avevano fatto attribuire numerose infrazioni con multe e sanzioni accessorie. L’indagine è in corso e le perquisizioni sono state condotte in collaborazione con gli uomini del distaccamento Polstrada di Foligno.