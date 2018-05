Entrano dal tetto del bar e aprono la cassaforte

Sono entrati dal tetto, spaccando uno dei pannelli, e una volta dentro hanno aperto la cassaforte con un frullino e fatto razzia. Poi la fuga, attraverso un buco realizzato nel muro. Furto nella notte tra mercoledì e giovedì 3 maggio ai danni del bar del distributore IP situato lungo la Flaminia, in prossimità dello svincolo per Eggi in zona Spoleto Nord. Stando ai dettagli emersi finora, i ladri avrebbero portato via numerosi “gratta e vinci”, pacchetti di sigarette e una somma ancora in corso di quantificazione ma molto vicina ai 7 mila euro.