Spacciava anche mentre era ai domiciliari

Agli arresti domiciliari per spaccio e in casa nasconde un tocco di fumo grande quasi come il palmo di una mano. È stato accompagnato in carcere, ma in cella ci sarebbe finito comunque, anche se i carabinieri non gli avessero di nuovo trovato quasi un etto di hashish in casa, il trentasettenne di nazionalità marocchina prelevato nelle ultime ore dalla sua abitazione e trasferito nel carcere di Maiano di Spoleto, così come disposto dalla procura della Repubblica di Spoleto. L’uomo era, infatti, tenuto sotto stretta osservazione dagli uomini del tenente Aniello Falco perché gravato dalla misura cautelare dei domiciliari, scattati a suo carico tempo fa sempre a seguito di un arresto per spaccio, ma anche per i numerosi precedenti collezionati negli anni in Italia. Durante una verifica sul rispetto della misura cautelare, il trentasettenne è stato trovato fuori dalla propria abitazione ed è stato accusato di evasione dei domiciliari, i militari del Nucleo operativo di Spoleto, dunque, sono tornati nell’abitazione del trentasettenne per prelevarlo e accompagnarlo a Maiano, ma durante il controllo dell’appartamento hanno scovato anche i 90 grammi di hashish nascosti tra gli arredi.