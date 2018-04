Suora si perde nel bosco, scattano i soccorsi

Piccola disavventura per una suora nel pomeriggio di mercoledì 25 aprile, intorno alle 18. La religiosa si era infatti recata a fare una passeggiata nel bosco nei pressi dell’Eremo di Pasano, nel Comune di Valtopina, in cerca di asparagi. La donna però ha finito per perdersi, tanto che per rintracciarla e riportarla nella struttura religiosa sono stati allertati i vigili del fuoco, su segnalazione dei carabinieri di Valtopina, a cui era giunta la chiamata di aiuto. La ricerca si è conclusa, fortunatamente, con esito positivo dopo circa mezz’ora.