Scompare bambino di tre anni

Allarme nel cuore di mercoledì 25 aprile nel comune di Fossato di Vico, per la precisione in località Purello dove è scomparso un bambino di tre anni che si è allontanato dalla sua famiglia. Allarme ricevuto dai carabinieri, sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, attivati cinofili, il Tas e un elicottero di Arezzo. Ma alla fine non è stato necessario nessuno intervento. Il piccolo è stato ritrovato dopo circa 40 minuti.