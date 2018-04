Allarme bulli nei parchi

Ruote delle bici sgonfiate, merendine pretese come piccole somme di denaro, e tanti altri episodi che pur non essendo esplosi in veri e propri gesti di violenza, hanno allertato non poco i genitori dei bambini che giocano nei parchi pubblici di Città di Castello e che hanno segnalato il tutto. E così i carabinieri, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, hanno iniziato un’opera di osservazione e di repressione verso un gruppetto di bulli che metteva in atto una serie di azioni scorrette verso altri ragazzini. Aree verdi e attrezzate passate ai raggi X.