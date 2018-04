Quad si ribalta, giovane resta ferito

E' ricoverato all'ospedale di Terni il giovane, residente in provincia di Viterbo, che è rimasto ferito domenica 15 aprile mentre partecipava a un raduno di fuoristrada organizzato ad Avigliano Umbro. Il conducente di un quad, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato mentre si trovava nei pressi di Castel dell’Aquila. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto la Croce Rossa di Avigliano Umbro.