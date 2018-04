Vandali s'accaniscono contro le auto

Ancora una notte trascorsa poco tranquilla a ridosso del centro storico. Stavolta la segnalazione dei cittadini arriva da via Bruno Buozzi, poco sotto Porta degli Ortacci a Gubbio, dove nell’ultimo fine settimana una delle auto in sosta ha riportato il danneggiamento degli specchietti laterali. In un primo momento non è stata esclusa la possibilità che potesse essere stata un’auto in transito a urtare e rompere uno specchietto, quello dal lato strada. Però a un’analisi più attenta il proprietario ha notato che ad essere divelti dalla carrozzeria erano stati entrambi gli specchietti e che quindi poteva trattarsi più di un atto di mero vandalismo.