Escursionista ferita alla cascata delle Marmore

magione

Incendio in un garage domato dai vigili del fuoco

Vigili del fuoco di Perugia impegnati con due mezzi, nella tarda mattinata della domenica di Pasqua, per domare le fiamme che si sono sviluppate in un garage di San Feliciano, nel comune di Magione. La squadra intervenuta ha dovuto effettuare l'apertura del garage usando la mototroncatrice, per l'assenza dei proprietari dell'abitazione. La celerità dell'intervento ha scongiurato danni peggiori ...