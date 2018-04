Garage in fiamme nel giorno di Pasqua

All'ora di pranzo il giorno di Pasqua i vigili del fuoco di Perugia sono dovuti intervenire con due squadre a San Feliciano, frazione di Magione a causa delle fiamme che si erano sprigionate in un garage. Operazioni di soccorso difficoltose anche se tempestive, dovute al fatto che nell'abitazione non c'era nessuno per cui i vigili hanno dovuto usare la mototroncatrice per aprire la porta. La celerità dell'intervento comunque ha evitato danni maggiori allo stabile.