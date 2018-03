La maxi frode del gasolio

Sotto la direzione della Procura della Repubblica, nelle prime ore di martedì 20marzo, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di 13 soggetti, di cui 8 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, residenti in Umbria, Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Svizzera, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali legate al gasolio. Contestualmente è in corso di esecuzione il sequestro preventivo di oltre 25 milioni di euro disposto dallo stesso Gip sui conti correnti, sulle quote societarie e sui beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati ed alle società coinvolte nell’associazione.