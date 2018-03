Neonata trovata morta tra i rifiuti ad Ancona, indagini anche in Umbria

Orrore, incredulità, commozione. Quella scena tragica del corpicino straziato della neonata tra i rifiuti di un centro di smistamento della raccolta differenziata per il recupero di parti riciclabili nelle Marche, piomba come un macigno anche su Foligno, una delle città che fa arrivare a Casine di Ostra, nell'anconetano, l'immondizia, facendo scattare accertamenti da parte dei carabinieri.

Infanticidio: una donna, certamente non in una struttura sanitaria, ha messo al mondo quella creatura e qualcuno l'ha gettata in un cassonetto della nettezza urbana. Cassonetto che è stato poi svuotato da un compattatore, così si chiama il camion attrezzato per la raccolta e che svuota il suo carico nel primo centro di smaltimento, prima di avviare il tutto a Casine di Ostra, destinazione finale. Ad accorgersi della neonata priva di vita, giovedì pomeriggio, sono stati gli operai dell'impianto marchigiano, che hanno immediatamente bloccato rulli e nastri trasportatori. Scattato l'allarme sono arrivati i carabinieri e il pm e da lì sono scattate le indagini che inevitabilmente sono state estese anche a Foligno dopo che la procura ha acquisito l'elenco dei territori che conferiscono in quel luogo i materiali riciclabili. Tanti gli interrogativi e solo qualche certezza: la bimba è bianca, di razza caucasica e sarebbe stata concepita nei cinque giorni precedenti al suo ritrovamento. Quando la bimba è stata gettata nel cassonetto era ancora viva? La donna potrebbe essere stata obbligata a disfarsi di quel "fagottino" o potrebbe essersi trattato di un gesto di follia? Tante le domande a cui si deve dare una risposta, anche attraverso l'autopsia disposta dal magistrato ed eseguita all'istituto di Medicina legale di Ancona, così come dall'analisi dei resti di una valigia rinvenuta accanto al corpicino della neonata. A Foligno i carabinieri della compagnia diretta dal capitano Angelo Zizzi si muovono su più fronti al fine di acquisire elementi che consentano di collegare o escludere questo territorio come teatro del tragico fatto: dall'ospedale, ai consultori familiari fino ai servizi sociali. I rifiuti raccolti nel territorio folignate infatti confluiscono nell'impianto di Casone, dove viene operato il primo smistamento per i materiali potenzialmente riciclabili. Poi quei materiali ritenuti idonei prendono la strada di Casine di Ostra, per la definitiva selezione. Il reato per il quale la procura di Ancona procede è quello di infanticidio, ma risalire alla madre potrebbe non essere così semplice, anche per la vastità del territorio potenzialmente interessato dalle ricerche e cioè le province di Ancona, Perugia e Pesaro.