Non ritrova 90mila euro alle Poste

In lotta con le Poste per riuscire a incassare il controvalore di due Buoni Fruttiferi Postali, emessi nel 1983 e con scadenza a trenta anni, esigibili dal 2013. Dei 90mila euro maturati, però, finora non è riuscita a vedere nemmeno l’ombra. La donna aveva sottoscritto i buoni, cointestati, in un ufficio postale del territorio a sud del comune di Città di Castello. Dopo tante battaglie che la donna sta conducendo da quattro anni, senza alcun risultato, la stessa ha deciso di rivolgersi agli avvocati Dario Pellegrini e Andrea Serafini dell’Associazione consumatori Adic (ex Acu Umbria) affinchè potessero assisterla in questa delicata vicenda.