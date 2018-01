Che festa per il compleanno del minimetrò

Il minimetrò ha celebrato il suo decimo compleanno regalando a tutti i passeggeri la possibilità di viaggiare gratis, spettacoli musicali nelle stazioni e ospite d'eccezione. Una occasione per raggiungere facilmente le celebrazioni di San Costanzo in centro storico o per partecipare alle iniziative di intrattenimento realizzate lungo il percorso.

In tanti, soprattutto famiglie con bambini, hanno approfittato dell'impianto per recarsi in centro per accaparrarsi un pezzo di torcolo in corso Vannucci. Al ritorno hanno trovato banchetti per un aperitivo nelle stazioni del Pincetto e di Pian di Massiano, mentre dalle 15 in poi spettacoli musicali hanno animato tutte le stazioni della tratta. Il clou della giornata è stato alla stazione di Pian di Massiano, in piazzale Umbria Jazz, dove da un piccolo palco sono intervenuti gli ospiti dell'iniziativa. In particolare il noto giornalista conduttore televisivo Roberto Giacobbo ha intervistato gli amministratori della città sulle sfide future per Minimetrò e mobilità sostenibile.