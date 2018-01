Liste Cinque stelle, passano tutti gli uscenti. Dietro le new entry

Passano deputati e senatori in carica, dietro le new entry. Le liste dei cinque stelle sono pronte. Dalla piattaforma Rousseau sono usciti i verdetti: per il proporzionale alla Camera premiati gli uscenti Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella, inseriti nei posti buoni, a cui si aggiungono i nomi di Mascia Aniello e a seguire Samuele Bonanni. Definiti anche i supplenti: Silvia Calzuola, Angelo Conti, Elisa Belloni e Oreste Cristostomi. Nel proporzionale al senato troviamo in testa l’altro uscente, Stefano Lucidi, seguito da Emma Pavanelli, Cristian Brutti e Simonetta Checcobelli. I supplenti sono Claudio Fiorelli, Sabrina Liberatoscioli, Luigi Cesarini e Paola Pucci. I nomi dei collegi per l’uninominale saranno indicati direttamente dal leader Luigi Di Maio, che punta sulla società civile. E' già stato fatto uno screening nel cuore verde. Incontrerà i 5 papabili il 25 gennaio a Perugia nella sua sortita perugina.

Servizio completo nell'edizione del 22 gennaio del Corriere dell'Umbria