Rissa tra ragazzini al parco

Una rissa tra ragazzini è degenerata ed è sfociata anche nel danneggiamento di una giostra per bambini. É quanto è accaduto al parco dei Canapè nel tardo pomeriggio di domenica 14 gennaio a Foligno, quando un gruppo di minorenni improvvisamente ha dato luogo ad una zuffa che a suon di calci e spinte è finita per danneggiare anche alcuni arredi del trenino che si trova nel parco, storico punto di ritrovo e di svago, da generazioni, delle famiglie folignati. A diffondere la notizia la proprietaria della giostra che da anni si trova nel parco: “Il solito gruppo di ragazzini minorenni che da un paio di anni si apposta proprio a ridosso della giostrina, ha dato vita alla solita rissa, e tra botte e spintoni ha causato la rottura di un pannello della giostrina stessa. È dal 1990 che siamo presenti con la giostrina e il trenino al Parco dei Canapè (la foto è tratta dall’omonima pagina facebook), e solamente da un paio di anni, abbiamo subìto atti vandalici alle strutture, cosa che ci ha costretto a installare un impianto di telecamere private. Una coincidenza? - afferma la proprietaria Francesca Carbonini - È una situazione insostenibile che ci porterà a intraprendere ulteriori precauzioni. Fino ad ora, abbiamo avuto l’onore e il piacere di offrirvi un luogo gradevole e un servizio di svago e spensieratezza per tutti i bambini, non vorremmo vederci costretti a trincerare la giostrina e il trenino dietro a sbarre inospitali, o a chiuderli definitivamente, mettendo fine a una tradizione e a un legame decennali con la città di Foligno, perché ci sono padri e madri che non sanno educare i propri figli, li coprono, o fanno finta di nulla”.

Sul posto, a seguito della chiamata da parte dei proprietari della giostra, sono intervenuti i carabinieri di Foligno che hanno provveduto a calmare i ragazzi. Un atto, quello del danneggiamento della giostra, che sarebbe stato involontario e solo dettato dalla concitazione del momento, secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, ma che di certo non giustifica l’episodio che pone l’attenzione su un tema portante di questi anni, da cui non è immune nemmeno la nostra città. Non è infatti la prima volta che gruppi di ragazzini mettono a repentaglio il clima di tranquillità del centro storico cittadino. Tra gli ultimi casi quello riguardante la protesta dei residenti di via della Rosa, dove da tempo gruppi di giovanissimi si lasciavano andare a comportamenti decisamente fuori dalle righe.