Investita sulle strisce, gravissima

Una donna di 56 anni è stata investita in via Tuzi. L’auto proveniva dalla stazione diretta verso il raccordo. All’intersezione con via Baracca la signora attraversava da destra sulle strisce pedonali. In corso accertamenti da parte dei vigili urbani, sul posto con il 118 e i vigili del fuoco. Le condizioni della straniera sono gravissime. E' ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Perugia in prognosi riservata.