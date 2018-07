E' morto l'attore Nino Fuscagni

E' morto Serafino "Nino" Fuscagni, tifernate "doc", noto attore e conduttore televisivo fratello minore di Carlo Fuscagni, storico dirigente Rai e direttore di Raiuno. Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. "La scomparsa di Nino Fuscagni ci rattrista tutti – dichiara Bacchetta – un vero e proprio signore del piccolo e grande schermo che nel corso della sua lunga e fortunata carriera televisiva e cinematografica ha sempre mantenuto con orgoglio, assieme al fratello Carlo, salde le radici ed il senso di appartenenza alla sua Città d Castello e ai tanti amici e conoscenti che lo hanno apprezzato per le sue doti umane. Lascerà un vuoto incolmabile ed un ricordo sempre vivo in tutti noi per quello che ha rappresentato per il mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione e per la sua comunità".