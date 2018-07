Sfiora il jackpot al SuperEnalotto e vince 52 mila euro

Sfiorato il jackpot del SuperEnalotto a Pietralunga. Un cliente con un 5 sono ha vinto 52 mila euro: la fortunata schedina è stata convalidata al Bar Tabaccheria Toscani in via Bruno Buozzi 81. Il premio per la sestina esatta vale 13 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata indovinata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha centrato 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia, mentre in Umbria l'ultimo 6 è stato realizzato a settembre del 2011, con 65 milioni vinti a Gubbio.