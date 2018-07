E' morto Sergio Marchionne, l'uomo che rivoluzionò Fiat

E’ morto Sergio Marchionne. L’ex amministratore delegato di Fca si è spento a Zurigo, nell’ospedale dove era ricoverato da fine giugno. Da alcuni giorni si trovava in coma irreversibile. Il manager, per 14 anni amministratore delegato di Fiat-Chrysler, aveva compiuto 66 anni lo scorso 17 giugno. A dare l’annuncio ufficiale del decesso di Marchionne è stata, mercoledì 25 luglio, Exor.

“È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato – afferma il presidente di Fca, John Elkann - penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore”. “Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler - aggiunge l’a.d. e presidente di Exor - rinnovo l’invito a rispettare la privacy della famiglia di Sergio”. Il rilancio della Fiat coincide con l’era Marchionne, che ottenne la carica di amministratore delegato nel 2004, a pochi giorni dalla morte di Umberto Agnelli, il primo a credere in lui tanto da cooptarlo in consiglio di amministrazione. La svolta epocale, e l’intuizione di Marchionne, con l’acquisizione dell’americana Chrysler nel 2009 e la nascita del sesto gruppo automobilistico al mondo.