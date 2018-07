Foconi campione del mondo Il ternano è d'oro sulle pedane cinesi

Alessio Foconi è campione del mondo. Il suo fioretto ha letteralmente segnato in tutta la superficie che poteva colpire del suo avversario in finale e così il britannico Kruse, che era partito benissimo nella prima manche, si è dovuto arrendere ad una reazione magnifica del ternano che ha messo a segno una serie di stoccate incredibili. Tecnica, preparazione fisica, furbizia e il solito cuore per Foconi che ha prima chiuso in parità la seconda manche sul 6-6, mettendo a segno un parziale di 6-3. Poi nella terza ha sorpassato andando sul 9-6, poi l'inglese ha fatto 9-7, ma da lì in poi è stata solo Italia. Foconi si è scatenato e ha vinto 15-7 mettendosi l'oro mondiale al collo, il secondo dopo quello a squadre dello scorso anno. Foconi, che veste i colori dell'Aeronautica Militare, ha portato la terza medaglia d'oro all'Italia in questi mondiali cinesi di scherma. Alessio Foconi, nato a Roma il 22 novembre 1989, ma ternano doc, porta Terni e l'Umbria in cima al mondo. Il campione ternano lo scorso anno aveva ricevuto il premio Campionissimo 2017, assegnato dai lettori del Corriere dell'Umbria.