Melchiorri è del Grifo L'attaccante è a Perugia Biancorossi già al lavoro

Federico Melchiorri è un attaccante del Perugia. La firma è arrivata a Pian di Massiano l'11 luglio. Melchiorri è nato a Treia il 6 gennaio del 1987 ed è cresciutonelle giovanili del Tolentino con cui esordisce in prima squadra nel 2004-2005 in Coppa Italia. Nella stagione 2006-2007 passa al Siena esordendo così in Serie A nella sfida contro l’Empoli. Poi ha giocato con il Giulianova, la Sambenedettese. Nel 2012 arriva alla Maceratese in Serie D: 30 presenze e 22 reti. Il Padova se ne accorge e lo fa esordire fra i cadetti del 2013. Nella stagione 2014-2015 resta in serie B con il Pescara, per lui 38 presenze e 14 reti. A luglio del 2015 passa a titolo definitivo al Cagliari. In tutto 115 presenze in Serie B, 28 in Serie C, 11 in Serie A, 10 in Coppa Italia, 5 ai playoff di Serie B. Intanto l'11 luglio ha preso il via la quinta stagione consecutiva in serie B con il presidente Massimiliano Santopadre alla guida. Sulla panchina biancorossa c'è Alessandro Nesta.