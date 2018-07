Incendio in cucina, paura per un'anziana

Momenti di paura per un incendio divampato all'ora di pranzo all'interno di un'abitazione di via Oberdan, a Perugia. Involontaria protagonista una donna che, secondo quanto appreso - stava cucinando qualcosa quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono divampate le fiamme. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che nel giro di pochi minuti sono riusciti a domare l'incendio. Sul posto anche i carabinieri e il 118 il cui medico a bordo, in via precauzionale, ha sottoposto la donna a una serie di controlli.