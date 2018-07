Mazzocchi al Grifo: "Arrivo con la mia fame"

Presente lo staff tecnico del Perugia al completo, oggi pomeriggio, a Pian di Massiano, per mettere a punto gli ultimi dettagli della preparazione al prossimo campionato. Con Alessandro Nesta anche il vice Lorenzo Rubinacci, i preparatori atletici Francesco Vaccariello e Filippo Sdringola, il collaboratore tecnico Massimo Lo Monaco e il preparatore dei portieri Vincenzo Benvenuto. Da stasera rientrano a Perugia i grifoni sotto contratto perché mercoledì è in programma il raduno in sede per la prima settimana “casalinga” dedicata a visite mediche e test atletici. Oggi primo contatto con Nesta anche per l’ultimo arrivato Pasquale Mazzocchi (1995), “acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio - è scritto nel comunicato ufficiale -. Il calciatore si lega ai colori biancorossi sino al 30 giugno 2022”. Attraverso Instagram, ha ringraziato il club ducale per i 3 anni con maxi salto dalla D alla A, tuffandosi subito nella nuova avventura: “Mi è stata data un’opportunità da una società che crede ciecamente in me - un passaggio di Mazzocchi -. Darò il massimo come ho sempre fatto, lascerò un pezzo del mio cuore a Parma ma porterò tutta la grinta, la cattiveria e la fame che ho con me a Perugia per affrontare ogni singolo allenamento e partita al massimo delle forze”.