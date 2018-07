Ambulanza veterinaria per la Quintana

Taglio del nastro per la prima ambulanza veterinaria per i cavalli della Giostra della Quintana di Foligno. Si tratta di un mezzo innovativo, utile per il trasporto sanitario degli animali colti da eventuali malori o incidenti, sia durante la competizione agonistica sia nel corso di allenamenti o della vita quotidiana nelle scuderie dei dieci rioni della manifestazione. La speciale ambulanza, di proprietà dell’Ente Giostra, è stata acquistata con il contributo di tutti i rioni della Quintana per un valore di circa 30mila euro. È dotata di due porte di ingresso e di una particolare lettiga che rende più fluido il caricamento degli animali. All'inaugurazione, sabato mattina, era presente anche l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini. “La Quintana di Foligno - ha evidenziato Barberini - è una delle poche competizioni cavalleresche in Italia che si è dotata di un’ambulanza veterinaria di proprietà, a sottolineare la grande attenzione verso la salute e la sicurezza dei cavalli. Il fatto che tale mezzo sia stato acquistato con la solidarietà di tutti i rioni e il lavoro dei tanti volontari che ruotano attorno alla Giostra lo rende ancora più speciale e conferma il grande attaccamento della comunità folignate a una manifestazione che contribuisce a promuovere aggregazione sociale e l’immagine di tutta l’Umbria nel mondo. Ringrazio il popolo della Quintana per questo segnale importante di attenzione verso il tema della tutela della salute degli animali, su cui come Regione siamo particolarmente impegnati”. All’inaugurazione della speciale ambulanza sono interventi, fra gli altri, anche il sindaco di Foligno, Nando Mismetti e il presidente dell’Ente Giostra Quintana, Domenico Metelli.