Grifo, torna Giovanni Pagliari E' il responsabile tecnico della Primavera biancorossa

Giovanni Pagliari torna ad allenare a Perugia. Il marchigiano di Tolentino (è nato il 15 ottobre 1961) è il nuovo responsabile tecnico della Primavera biancorossa. Dopo le esperienze da giocatore con la maglia biancorossa in B dal 1981 al 1984 e poi nelle stagioni 1985/86 e 1987/88, durante le quali ha collezionato 163 presenze e 34 gol, Pagliari ha allenato il Grifo in due occasioni, dal 29 agosto al 22 settembre del 2008 e poi dal 16 febbraio al 16 novembre del 2009 in serie C. Ha allenato anche a Trapani, Pesaro, Carrara, Frosinone, Roseto, Valenzana, Foligno, Monza, Udine (nella massima serie come vice di De Canio) e Ancona. La squadra biancorossa sta riempiendo anche le altre caselle del settore giovanile e sembra che i Giovanissimi dovrebbero andare a Mauro Basilico, ex responsabile del settore giovanile dell'Angelana. Si fa anche il nome di Giacomo Del Bene, ex allenatore del Ventinella, sempre per il settore giovanile.