Cappelletti e Bartoli azzurri U16 Di Titta all'Ubs Foligno e Daniele Luzzi al Fratta

Ancora buone notizie per il basket spoletino. Arriva la convocazione dalla nazionale Under 16 per Carlo Cappelletti (guardia 2002) e Vittorio Bartoli (ala 2002)cresciuti nella giromondo, reduci dalle finali nazionali di Eccellenza. Per loro la chiamata dell’allenatore Antonio Bocchino per il raduno che si terrà dall’8 al 17 luglio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, in vista degli europei a Novi Sad dal 10 al 18 agosto.

DI TITTA A FOLIGNO DANIELE LUZZI A UMBERTIDE C’è ancora Spoleto al centro del mercato di basket. Stavolta si parla di senior e di due elementi che stanno per lasciare l’Atomika Spoleto. Il lungo Alessandro Di Titta (classe 1997) sta per firmare con l’Ubs Foligno, promosso quest’anno in C Gold (Umbria, Marche, Abruzzo), mentre la guardia Daniele Luzzi si sta per accordare con il Fratta per giocare in C Silver (Umbria-Marche).